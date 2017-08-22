В Польше обнаружили куриное мясо с трехкратным превышением нормы фипронила

ВАРШАВА, 22 авг — РИА Новости. Куриное мясо с трехкратным превышением нормы инсектицида фипронила обнаружено в Польше, сообщил главный ветеринарный врач страны Павел Немчук.
"В понедельник ветеринарная инспекция получила информацию от Государственного ветеринарного института в Пулавах, что образцы мяса птиц, привезенных из Германии, которые были забиты на одном из предприятий в Польше, содержат трехкратное превышение нормы фипронила", — цитирует Немчука агентство PAP.
По данным ветеринарной инспекции, бойлеры были ввезены в Польшу 31 июля, а забили их 1 августа. Птиц поставили на три предприятия в городах Гданьск, Гдыня и Новы-Двур-Мазовецкий. По словам Немчука, мясо не попало в переработку. Он отметил, что о возможном содержании фипронила немецкие власти предупредили Польшу 14 августа. Речь идет о почти 5 тысячах бройлеров с птицефабрики, где применяли препарат, содержащий фипронил.
Министр здравоохранения Бельгии Дени Дюкарм заявил, что о заражении яиц фипронилом голландским властям было известно еще в ноябре 2016 года, однако они не информировали об этом партнеров по ЕС при том, что Нидерланды — ведущий экспортер яиц в Евросоюзе и второй в мире после США.
К расследованию скандала подключены прокуратуры Бельгии и Нидерландов. Власти Нидерландов задержали двух мужчин, подозреваемых в причастности к делу, а полиция Бельгии провела обыски на 12 предприятиях, специализирующихся на услугах дезинфекции и применяющих инсектицид фипронил.