В Донецке простились с сотрудником МЧС ДНР, погибшим при обстреле

ДОНЕЦК, 22 авг — РИА Новости. Церемония прощания с сотрудником МЧС ДНР, погибшим во время обстрела при тушении пожара, прошла в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в МЧС ДНР сообщили, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков в воскресенье на западе Донецка один спасатель погиб, двое были ранены. Огонь по пожарным был открыт, когда они тушили горящий дом.

Церемония проходила на территории МЧС ДНР. Проститься с погибшим начальником караула пожарно-спасательной части Донецка Валерием Вдовиченко пришли его коллеги, друзья, родственники — всего около 200 человек. Священнослужители отпели погибшего. После этого траурная церемония прошла по улице Щорса. Пожарные автомобили включили сирену, провожая спасателя в последний путь.

"Погиб, как герой, закрыл собой еще двух спасателей. Никогда не забудем", — сказал журналистам глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий.

Он отметил, что сотрудники МЧС регулярно попадают под обстрел со стороны украинских силовиков во время тушения пожаров, однако это первый случай гибели спасателя при исполнении им своих служебных обязанностей.

Как сообщили в пресс-службе МЧС ДНР, Вдовиченко посмертно награжден знаком отличия за заслуги перед республикой, крестом "За заслуги", и наградным знаком от МЧС ЛНР — почетным знаком "За мужество" второй степени.