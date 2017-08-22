Власти Норвегии отпустили судно "Arctic Sunrise" с активистами Greenpeace

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Власти Норвегии отпустили судно "Arctic Sunrise" и всех находившихся на нем 35 активистов Greenpeace, задержанных 17 августа в Баренцевом море, говорится в сообщении природоохранной организации.

Ранее Greenpeace сообщала, что береговая охрана Норвегии задержала корабль "Arctic Sunrise" с 35 активистами на борту, которые проводили мирную акцию протеста против бурения нефти в Арктике. По данным организации, инцидент произошел в Баренцевом море. Среди них присутствовала и гражданка РФ Татьяна Васильева.

"Судно Greenpeace "Arctic Sunrise" и 35 активистов, в том числе россиянка Татьяна Васильева, которые были арестованы в Норвегии во время протеста против бурения нефти в четверг, освобождены в понедельник (21 августа – ред.)", — говорится в сообщении организации.

При этом, как отметили в Greenpeace, шестеро активистов были оштрафованы за то, что вошли на лодках в охраняемую зону вблизи нефтяной платформы "Сонга Энейблер", принадлежащей компании Statoil.

"Greenpeace убежден, что эта акция была необходима, чтобы привлечь внимание к решению правительства Норвегии выдать новые лицензии на добычу нефти в Арктике, которым воспользовалась компания Statoil", — заявили в Greenpeace.