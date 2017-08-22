Четырех подозреваемых в причастности к терактам в Каталонии доставили в суд

МАДРИД, 22 авг — РИА Новости, Сергей Сарымов. Четверо подозреваемых в причастности к совершению терактов в Барселоне и Камбрильсе были доставлены в суд, сообщает испанское издание El Pais.

Правоохранительные органы Испании доставили в суд четверых подозреваемых: Дрисса Укабира, Мухаммеда Алла, Салих-эль Карина и Мухаммеда Хули Кемаля. Во вторник они предстанут перед судьей Национального суда Фернандо Андреу. По данным издания, правоохранительные органы Испании предпринимают повышенные меры безопасности на прилегающей к зданию суда территории.

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ*. Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.

По информации правоохранителей, в группировку, которая стоит за терактами, входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе главный организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа.

*Террористическая организация, запрещенная в России