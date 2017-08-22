Сайт NASA возобновил работу после сбоев во время показа солнечного затмения

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Раздел NASA TV на сайте американского Управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, где транслировалось "Великое солнечное затмение", снова работает после неполадок, связанных с наплывом пользователей.

Проблемы с сайтом начались за несколько минут до затмения. Позднее на странице с трансляцией появилась запись, что показ не может быть продолжен из-за технических проблем. В итоге онлайн-портал НАСА обрушился, а на ряде других ресурсов управления картинка загружалась очень медленно.

В понедельник американцы наблюдали "Великое солнечное затмение". Полоса полного затмения шириной 113 километров протянулась от Западного до Восточного побережья США.

You probably saw #SolarEclipse2017 from Earth…but what did it look like from space? Check out these @Space_Station views: pic.twitter.com/6uPdyRFbXs — NASA (@NASA) 21 августа 2017 г.

Последний раз подобное в США наблюдалось 99 лет назад, следующее затмение ожидается в 2024 году, но увидеть его смогут жители лишь нескольких штатов.