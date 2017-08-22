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В мире

ЕАЭС не является российским политическим проектом, заявил Шувалов

10:0322.08.2017
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкИгорь Шувалов. Архивное фотоИгорь Шувалов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 22 авг — РИА Новости. Евразийский экономический союза (ЕАЭС) не является политическим проектом РФ и вообще политическим объединением, основа проекта — экономическая интеграция, заявил на экономическом форуме "Иссык-Куль — 2017" первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

Государственные флаги стран ЕАЭС. Архивное фото
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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"В мире и внутри союза многие до конца не понимают, что же это (ЕАЭС) за объединение, и склоняются к тому, чтобы нам навязать представление о союзе как о политическом проекте, и говорят о том, что это политический проект Российской Федерации. Могу сказать, что этот проект, конечно, больше всего был рожден по инициативе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, и он еще в начале 90-х годов последовательно выступал за евразийскую интеграцию", — отметил он.

"Поэтому любые спекуляции по поводу того, что это навязано Россией или основа этого проекта политическая — все не правда, это ложь. Основа этого проекта — экономическая интеграция по тем как раз направлениям, которые развивались и продвигались президентом Казахстана", — подчеркнул Шувалов.

Также первый вице-премьер рассказал о ходе переговоров с отдельными странами по торгово-экономическим соглашениям. По его словам, переговоры о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) с Ираном идут "сложно", однако "надо как можно быстрее завершить переговоры с обеих сторон". Ближе всего к подписанию соглашение о ЗСТ с Сингапуром. "Готовимся как можно быстрее заключить соглашение", — сказал Шувалов. При этом "самые сложные и важные переговоры — подготовка соглашения с КНР о возможности сотрудничества в более широком формате по Евразийскому экономическому партнерству".

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© РИА Новости
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"Мы понимаем, что эта повестка о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) пока временно отошла в сторону, но партнеры из США в двустороннем, многостороннем формате будут эту повестку и дальше продвигать. У нас должны быть свои форматы, чтобы экономические агенты всей пятерки (ЕАЭС) были надежно защищены, и КНР также имела возможность как на нашем рынке, так и на рынках других государств, которые входят в формат "Один пояс — один путь", — заявил Шувалов.

Россия, отметил он, предложила проект сопряжения ЕАЭС и формата "Один пояс — один путь", "что по сути образует огромное кольцо как территориальных, так и водных и морских торговых путей". "Мы надеемся, что переговоры в ближайшее время войдут в активную фазу, делаем для этого все как на национальном уровне, так и через ЕЭК, и проявляем активную заинтересованность, чтобы этот пояс появился как можно быстрее", — добавил первый вице-премьер РФ.

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