ЕАЭС не является российским политическим проектом, заявил Шувалов

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 22 авг — РИА Новости. Евразийский экономический союза (ЕАЭС) не является политическим проектом РФ и вообще политическим объединением, основа проекта — экономическая интеграция, заявил на экономическом форуме "Иссык-Куль — 2017" первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.
"Поэтому любые спекуляции по поводу того, что это навязано Россией или основа этого проекта политическая — все не правда, это ложь. Основа этого проекта — экономическая интеграция по тем как раз направлениям, которые развивались и продвигались президентом Казахстана", — подчеркнул Шувалов.
Также первый вице-премьер рассказал о ходе переговоров с отдельными странами по торгово-экономическим соглашениям. По его словам, переговоры о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) с Ираном идут "сложно", однако "надо как можно быстрее завершить переговоры с обеих сторон". Ближе всего к подписанию соглашение о ЗСТ с Сингапуром. "Готовимся как можно быстрее заключить соглашение", — сказал Шувалов. При этом "самые сложные и важные переговоры — подготовка соглашения с КНР о возможности сотрудничества в более широком формате по Евразийскому экономическому партнерству".
Россия, отметил он, предложила проект сопряжения ЕАЭС и формата "Один пояс — один путь", "что по сути образует огромное кольцо как территориальных, так и водных и морских торговых путей". "Мы надеемся, что переговоры в ближайшее время войдут в активную фазу, делаем для этого все как на национальном уровне, так и через ЕЭК, и проявляем активную заинтересованность, чтобы этот пояс появился как можно быстрее", — добавил первый вице-премьер РФ.