В Житомирской области локализовали пожар в Полесском заповеднике

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости. Пожар на территории Полесского природного заповедника в Житомирской области площадью около 120 гектаров локализован, сообщила во вторник Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, в понедельник на территории Полесского природного заповедника Копищанского лесничества произошло возгорание лесного массива отдельными очагами на площади около 120 гектаров (из них два гектара верхового).

"В 21.00 (совпадает с мск) 21 августа пожар на территории Полесского природного заповедника в Житомирской области локализован. По состоянию на 07.00 22 августа открытого горения не наблюдается, проводится проливка отдельных очагов тления", — говорится в сообщении.

По данным Госслужбы по ЧС, в целом на ликвидацию последствий лесного пожара привлечены силы общей численностью 229 человек и 43 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 с водосливным устройством и два пожарных самолета.

Также ведомство сообщило, что накануне вспыхнул пожар в урочище Павлоградские Пески в Днепропетровской области площадью около 40 гектаров. На утро вторника там продолжается тушение отдельных очагов возгорания хвойной подстилки и поваленных деревьев, к тушению пожара привлечены 178 человек и 18 единиц техники, в том числе авиация.