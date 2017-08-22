Скорбящие собрались на месте наезда автомобиля на участников протеста в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. 13 августа 2017

Скорбящие собрались на месте наезда автомобиля на участников протеста в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. 13 августа 2017

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Активисты и местные жители, критикующие действия властей, ненадолго прервали первое после беспорядков заседание городского совета Шарлоттсвилля (штат Виргиния), сообщает газета New York Times.

Вскоре после начала заседания несколько местных жителей стали перекрикивать местных чиновников. После того, как полицейские насильно вывели из зала трех человек, около ста участников встречи стали скандировать: "Стыд!" и "Остановитесь!". По данным издания, люди выражали недовольство действиями властей в ходе беспорядков 11-12 августа. Несколько человек поднялись на кафедру и развернули транспарант "На ваших руках — кровь!", после чего члены городского совета и мэр покинули зал, прервав заседание.

Как отмечает газета, оно возобновилось после того, как власти пообещали активистам отпустить троих выведенных из зала людей и дать участникам встречи высказать свое мнение.

В субботу, 12 августа, ультраправые собрались в городе Шарлоттсвилль в связи с решением властей о переносе памятника генералу Роберту Эдварду Ли, который в 1862-65 годах командовал армией конфедератов в Виргинии. Демонстрации обернулись столкновениями между ними и левыми радикалами. В результате наезда автомобиля на толпу погибла молодая женщина, еще двое полицейских погибли при падении вертолета, обеспечивавшего охрану порядка. Пострадали десятки человек.