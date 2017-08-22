Власти Афганистана приветствовали выступление Трампа

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Правительство Афганистана приветствовало выступление президента США Дональда Трампа по Афганистану, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на посла страны в Вашингтоне Хамдуллу Мохиба.
Ранее Трамп заявил, что полномочия американских военных в Афганистане будут расширены для борьбы с террористами в этой стране. Также Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не будут сообщать о численности своих войск, занятых в операциях против террористов, и вообще о своих военных планах. Кроме того, Трамп заявил, что последствия возможного быстрого вывода войск США из Афганистана неприемлемы.
В разные годы число американских военных в Афганистане было разным и достигало при президенте Бараке Обаме более 100 тысяч человек. Однако позднее он решил существенно сократить контингент и по просьбе властей исламской республики оставил в стране около 8,4 тысячи военнослужащих (в это число не входят военнослужащие союзников США). Они проводят спецоперации против талибов и группировки "Исламское государство"*, обучают и консультируют местные силы безопасности.
*Террористическая организация, запрещена в России