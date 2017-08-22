В США не нашли следов кибератаки в аварии с эсминцем "Джон Маккейн"

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Структуры ВМС США, занимающиеся расследованием инцидента с ракетным эсминцем "Джон Маккейн" в Малаккском проливе, на данный момент не смогли найти доказательств того, что судно подверглось кибератаке.

"В настоящий момент нет признаков кибервмешательства или саботажа, однако при расследовании будут рассматриваться все возможные версии", — написал командующий военно-морскими операциями США адмирал Джон Ричардсон на своей странице в Twitter.

"Джон Маккейн" столкнулся с нефтяным танкером Alnic MC в районе Малаккского пролива. Инцидент произошел 21 августа ранним утром по японскому времени, когда корабль направлялся в порт Сингапура. После столкновения пропали десять моряков, еще пять получили ранения. Экипаж судна Alnic MC не пострадал.

Командование Седьмого флота ВМС США сообщило, что эсминец получил серьезные повреждения корпуса.

"Значительное повреждение корпуса вызвало затопление ближайших помещений, в том числе кают, машинного зала и рубки связи", — говорится в заявлении Седьмого флота.

После аварии эсминец прибыл на сингапурскую базу Чанги. В районе столкновения продолжается спасательная операция, в которой задействованы военный флот и береговая охрана Сингапура, вертолеты и конвертопланы, базирующиеся на десантном корабле ВМС США "Америка", два корабля индонезийского флота, Королевские морские силы Малайзии и морская полиция страны.

По словам гендиректора управления морского контроля Малайзии (MMEA) Абу Бакара, спасатели пока не нашли никаких следов пропавших моряков.

Это уже второй инцидент, произошедший с американскими судами за это лето. В середине июня эсминец "Фитцджеральд" столкнулся у берегов Японии с филиппинским контейнеровозом. Судно получило пробоину ниже ватерлинии и было частично затоплено, погибли семь моряков. По итогам расследования был уволен командир корабля и двое старших офицеров.

Адмирал Джон Ричардсон усмотрел в происшествиях с американскими кораблями тенденцию и приказал на время приостановить военно-морские операции.

"Эта тенденция требует более решительных действий, поэтому я отдал приказ приостановить операции во всех наших флотах по всему миру", — заявил адмирал.