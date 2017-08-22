В Венесуэле из-за сильных ливней погибли четыре человека

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Сильные ливни на севере Венесуэлы привели в понедельник к гибели четырех человек, еще несколько пропали без вести, сообщает глава МВД страны Нестор Ревероль.

"Из-за сильных осадков происходят плачевные события в муниципалитете Хирардот", — заявил Ревероль в своем Twitter. "К сожалению, четыре человека погибли — одна женщина и три мужчины. Количество пропавших человек не установлено", — добавил он.

Ревероль отметил, что некоторые дороги перекрыты, проводятся операции по поиску пропавших людей.