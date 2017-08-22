Президент Киргизии назначил исполняющего обязанности премьер-министра

БИШКЕК, 22 авг – РИА Новости. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев во вторник подписал указ о назначении первого вице-премьера Мухамметкалыя Абулгазиева исполняющим обязанности главы правительства, сообщила его пресс-служба.
"Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал указ "Об исполняющем обязанности премьер-министра Кыргызской Республики", — сообщила пресс-служба. Согласно указу, исполнение обязанностей премьера возложено на Мухамметкалыя Абулгазиева до сформирования нового состава правительства.
Атамбаев также поручил лицам, занимавшим должности первого вице-премьера, вице-премьеров, членов правительства, продолжить исполнение обязанностей соответственно ранее занимаемым должностям до формирования нового состава кабмина.
Внеочередная сессия Жогорку Кенеша (однопалатный парламент) Киргизии по формированию правительства может быть назначена уже на 25 августа, но окончательного решения по этому вопросу пока нет.