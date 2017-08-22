В провинции Фуцзянь в КНР эвакуировали четыре тысячи человек из-за тайфуна

ПЕКИН, 22 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Власти прибрежной провинции Фуцзянь на востоке Китая эвакуировали более 4 тысяч человек из-за надвигающегося тайфуна "Тяньгэ", сообщает агентство Синьхуа.

"Тяньгэ" станет 13 тайфуном, зафиксированным у китайского побережья с начала года.

По прогнозам метеорологов, тайфун обрушится на южную китайскую провинцию Гуандун в среду в первой половине дня. Наиболее сильное воздействие непогода окажет на уезд Хуэйдун и округ Янцзян. После тайфун двинется на провинцию Фуцзянь, неся с собой ливневые дожди и сильные порывы ветра.

Отмечается, что эвакуированы были преимущественно люди, работающие в прибрежной зоне и в море, а также женщины и дети, проживающие в южной береговой зоне.