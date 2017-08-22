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В мире

Климкин призвал найти ответственных за помощь КНДР по ракетной программе

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (895)
07:5222.08.2017
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© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава МИД Украины Павел Климкин. Архивное фотоГлава МИД Украины Павел Климкин. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о непричастности Украины к ракетной программе КНДР, а также призвал международное сообщество расследовать передачу технологий Северной Корее, говорится в комментарии Климкина в газете New York Times.

Пхеньян. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ранее газета New York Times опубликовала исследования американских экспертов, предполагающих, что КНДР могла получить двигатели украинского производства для своих баллистических ракет. Украинские власти и профильные ведомства опровергли эту информацию, заявив, что на заводах Украины таких двигателей не производится.

"Как глава МИД Украины и опытный аэрофизик, я хочу сказать, что моя страна не может быть замешана в предоставлении помощи ракетной программе КНДР", — написал Климкин. По его словам, "линии производства для этого типа ракет на Украине были прекращены в 1992 году".

"Экспертизу нельзя проводить в головах ученых-мошенников. Инструкции входят в состав комплексных руководств, которые заперты на особо секретных объектах", — отметил Климкин.

Глава КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Он добавил, что любая попытка "злоумышленников получить эти руководства не останется незамеченной правительством" Украины.

"Тем не менее, я сомневаюсь, что КНДР смогла бы достичь того, чего достигла, без помощи со стороны. Международное сообщество должно провести международное расследование, чтобы найти ответственных за это", — написал глава МИД Украины.

Президент Украины Петр Порошенко подписал распоряжение о создании рабочей группы по вопросам проверки информации в публикации New York Times о возможной передаче украинским предприятием "Южмаш" ракетных технологий КНДР. Также Порошенко поручил пригласить авторов статьи в New York Times посетить Украину для "подтверждения необоснованности подозрений" в отношении Киева.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР
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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Геннадий Solo
Невиноватая я, он сам пришел...
08:01
22.08.2017
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adrianoviolo
Напоминает собаку, которая крутиться на месте и пытается укусить свой хвост.


"Как глава МИД Украины и опытный аэрофизик," ...
"аэрофизик" - это название его прически???
07:58
22.08.2017
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premio1305
Виноват Ким Чен Ху
07:54
22.08.2017
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