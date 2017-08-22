МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Малайзия возглавит спасательную операцию по поиску десяти американских моряков, пропавших после столкновения американского эсминца "Джон Маккейн" с торговым судном Alnic MC в районе Малаккского пролива, сообщает издание Star со ссылкой на управление морского контроля Малайзии (MMEA).

Американский эсминец "Джон Маккейн", который направлялся в порт Сингапура, 21 августа ранним утром по японскому времени столкнулся с торговым судном Alnic MC в районе Малаккского пролива. В результате столкновения пропали десять и получили ранения пять моряков.

По словам генерального директора управления адмирала Датука Зулькифли Абу Бакара, сведения о том, что операцию возглавляет Сингапур и что столкновение произошло в водах Сингапура, ложные.

"Это в наших водах, поэтому мы возглавляем поисково-спасательные операции. Пока нет никаких признаков пропавших моряков", — заявил Абу Бакар.

Он добавил, что столкновение произошло в 4,5 морских миль от города Телук Рамуния на юге Малайзии. По словам Абу Бакара, в операции, помимо управления, участвуют Королевские морские силы страны и морская полиция. Поисковые зоны были разделены на четыре сектора площадью пять на пять морских миль каждый.

Абу Бакар также отметил, что силы Сингапура проводят собственную операцию. Флот Индонезии также прислал два корабля.

Ранее сообщалось, что поврежденный эсминец прибыл на сингапурскую базу "Чанги". Командование ВМС США подтвердило, что в результате инцидента пять моряков получили ранения и десять пропали без вести. Отмечалось, что в поисково-спасательной операции принимают участие военный флот и береговая охрана Сингапура, а также вертолеты и конвертопланы, базирующиеся на десантном корабле ВМС США "Америка".

"Джон Маккейн", спущенный на воду в 1992 году, является эсминцем класса "Арли Берк", которые производятся с 1988 года. Экипаж корабля водоизмещением 6630 тонн составляет 337 человек. На вооружении корабля стоят две пусковые установки системы Aegis, артиллерийское, противокорабельное и другое вооружение.