МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Малайзия возглавит спасательную операцию по поиску десяти американских моряков, пропавших после столкновения американского эсминца "Джон Маккейн" с торговым судном Alnic MC в районе Малаккского пролива, сообщает издание Star со ссылкой на управление морского контроля Малайзии (MMEA).
По словам генерального директора управления адмирала Датука Зулькифли Абу Бакара, сведения о том, что операцию возглавляет Сингапур и что столкновение произошло в водах Сингапура, ложные.
Он добавил, что столкновение произошло в 4,5 морских миль от города Телук Рамуния на юге Малайзии. По словам Абу Бакара, в операции, помимо управления, участвуют Королевские морские силы страны и морская полиция. Поисковые зоны были разделены на четыре сектора площадью пять на пять морских миль каждый.
Абу Бакар также отметил, что силы Сингапура проводят собственную операцию. Флот Индонезии также прислал два корабля.
"Джон Маккейн", спущенный на воду в 1992 году, является эсминцем класса "Арли Берк", которые производятся с 1988 года. Экипаж корабля водоизмещением 6630 тонн составляет 337 человек. На вооружении корабля стоят две пусковые установки системы Aegis, артиллерийское, противокорабельное и другое вооружение.