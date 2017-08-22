ВАШИНГТОН, 22 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Пакистан может "многое потерять", если не будет бороться с террористами, которые находят убежище на его территории.

"Мы больше не можем молчать по поводу пакистанских убежищ для террористических группировок, "Талибана" и других, которые представляют угрозу в регионе и за его пределами. Пакистан многое выиграет от сотрудничества с нами (США — ред.) в Афганистане. Он многое потеряет, продолжая укрывать преступников и террористов", — заявил Трамп, выступая со специальным обращением на военной базе Форт-Майер в Виргинии.

Президент напомнил, что в прошлом Пакистан был ценным партнером США, военнослужащие двух стран боролись против общих врагов.

"Пакистанский народ очень сильно пострадал от терроризма и экстремизма. Мы признаем эти взносы и эти жертвы. Но Пакистан также приютил организации, которые пытаются каждый день убивать наших людей. Мы платим Пакистану миллиарды и миллиарды долларов в то же время, как они дают убежище террористам, против которых мы боремся", — сказал Трамп.