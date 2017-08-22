Трамп отказался озвучить планы по дальнейшим действиям в Афганистане

ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не будут сообщать о численности своих войск, занятых в операциях против террористов, и вообще о своих военных планах.

"Мы не будем говорить о численности войск или наших планах по дальнейшим военным действиям. Условия на земле, а не произвольные графики, помогут нашей стратегии отныне. Враги Америки не должны знать наши планы или считать, что они могут поджидать нас", — заявил Трамп, выступая со специальным обращением на военной базе Форт-Майер в Виргинии.

США в 2001 году после терактов 11 сентября начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вели борьбу с боевиками движения "Талибан"* и группировки "Аль-Каида"*. В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".

В разные годы число американских военных в Афганистане было разным и достигало при президенте Бараке Обаме более 100 тысяч человек. Однако позднее он решил существенно сократить контингент и по просьбе властей исламской республики оставил в стране около 8,4 тысячи военнослужащих (в это число не входят военнослужащие союзников США). Они проводят спецоперации против талибов и группировки "Исламское государство*, обучают и консультируют местные силы безопасности.

По официальным данным Пентагона, на 21 августа 2017 года США потеряли за минувшие годы в Афганистане более 2264 военнослужащих и гражданских специалистов убитыми и свыше 20 тысяч ранеными.

*Террористические организации, запрещенные в России.