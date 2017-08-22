МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. США готовы помочь в начале переговоров между Афганистаном и радикальным движением "Талибан"* без предварительных условий, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
"Мы даем талибам понять, что они не победят на поле боя. Путь "Талибана"* к миру и законному статусу лежит через политическое урегулирование посредством переговоров", — добавил он.
По словам Тиллерсона, США хотят, чтобы международное сообщество и в особенности соседние с Афганистаном страны поддержали усилия Вашингтона и приняли участие в достижении мира.
*Террористическая организация, запрещенная в России.