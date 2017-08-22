США хотят переговоров между Кабулом и талибами* без предварительных условий

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. США готовы помочь в начале переговоров между Афганистаном и радикальным движением "Талибан"* без предварительных условий, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы готовы поддержать мирные переговоры между правительством Афганистана и движением "Талибан"* без предварительных условий", — заявил Тиллерсон, слова которого приводятся в распространенном для журналистов заявлении.

"Мы даем талибам понять, что они не победят на поле боя. Путь "Талибана"* к миру и законному статусу лежит через политическое урегулирование посредством переговоров", — добавил он.

По словам Тиллерсона, США хотят, чтобы международное сообщество и в особенности соседние с Афганистаном страны поддержали усилия Вашингтона и приняли участие в достижении мира.

*Террористическая организация, запрещенная в России.