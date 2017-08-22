ВАШИНГТОН, 22 авг — РИА Новости. США больше не будут использовать свою армию для построения демократии в мире, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.
Трамп пообещал, что вместо этого США будут "сотрудничать с союзниками и партнерами над обеспечением наших общих интересов".
"Мы не просим других менять их образ жизни, но мы просим преследовать общие цели, которые позволят нашим детям жить лучше. И этот принципиальный реализм будет определяющим при принятии наших решений по продвижению вперед", — сказал он.