На острове Искья трех детей спасли из-под обломков разрушенного дома

РИМ, 22 авг — РИА Новости, Сергей Старцев. Трое детей спасли из-под развалин жилого дома, разрушенного землетрясением в местечке Казамиччола-Терме на итальянском острове Искья, сообщила местная газета Il Dispari.
Официальные власти пока не подтвердили факт спасения детей.
Как пишет издание, трехэтажный жилой дом в Казамиччола-Терме был полностью разрушен подземным толчком в понедельник вечером. В здании находились семь человек, в том числе трое детей. Вскоре после полуночи вице-префект Неаполя Деметрио Мартино сообщил журналистам, что спасателям удалось извлечь живыми из-под развалин дома мужчину и женщину. Позднее стало известно о том, что был спасен еще один мужчина, находившийся под обломками здания, – отец троих детей Алессандро Тоскано. После этого из-под развалин было извлечено тело погибшей женщины.
Согласно последней информации, в результате землетрясения погибли две женщины, 26 человек были ранены, двое из них находятся в очень тяжелом состоянии. Кроме того, есть данные о гибели еще одного человека.
Итальянские власти ввели в действие план оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим от землетрясения, которые в случае необходимости на санитарных вертолетах будут доставляться в неаполитанскую больницу "Кардарелли". Кроме того, было решено направить на Искью несколько крупных паромов для эвакуации людей, которые хотят покинуть остров.
Вечером 28 июля 1883 года на Искье произошло разрушительное землетрясение, в ходе которого в наибольшей степени пострадало местечко Казамиччола. Тогда жертвами стихийного бедствия на острове стали 2313 человек.