На острове Искья трех детей спасли из-под обломков разрушенного дома

РИМ, 22 авг — РИА Новости, Сергей Старцев. Трое детей спасли из-под развалин жилого дома, разрушенного землетрясением в местечке Казамиччола-Терме на итальянском острове Искья, сообщила местная газета Il Dispari.

"После пяти часов непрерывных работ Паскуале, Чиро и Маттия Тоскано извлечены живыми из-под обломков дома. Их спасение было встречено аплодисментами и криками радости", — сообщил главный редактор этого издания, выходящего на Искье, Гаэтано Ди Майо.

Официальные власти пока не подтвердили факт спасения детей.

Как пишет издание, трехэтажный жилой дом в Казамиччола-Терме был полностью разрушен подземным толчком в понедельник вечером. В здании находились семь человек, в том числе трое детей. Вскоре после полуночи вице-префект Неаполя Деметрио Мартино сообщил журналистам, что спасателям удалось извлечь живыми из-под развалин дома мужчину и женщину. Позднее стало известно о том, что был спасен еще один мужчина, находившийся под обломками здания, – отец троих детей Алессандро Тоскано. После этого из-под развалин было извлечено тело погибшей женщины.

Землетрясение на острове Искья в Тирренском море произошло в 20.58 (21.58 мск) в понедельник. Первоначально Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv) сообщил о землетрясении магнитудой 3,6, однако после полуночи эксперты скорректировали свою оценку и сообщили, что магнитуда составила 4,0. Эпицентр землетрясения находился в непосредственной близости от западного побережья Искьи в море на глубине примерно 10 км. По данным сейсмологов, за первым подземным толчком последовали 14 более слабых афтершоков. Разрушения зафиксированы в двух курортных городках Казамиччола-Терме и Лакко-Амено на северном побережье острова.

Согласно последней информации, в результате землетрясения погибли две женщины, 26 человек были ранены, двое из них находятся в очень тяжелом состоянии. Кроме того, есть данные о гибели еще одного человека.

Глава национальной службы Гражданской обороны Италии Анджело Боррелли провел в ночь на вторник экстренное заседание оперативного комитета ведомства, в котором принял участие премьер-министр Италии Паоло Джентилони. На заседании было решено немедленно перебросить на Искью спецподразделения службы Гражданской обороны, в том числе, несколько проводников с собаками, обученными поиску людей под развалинами домов.

Итальянские власти ввели в действие план оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим от землетрясения, которые в случае необходимости на санитарных вертолетах будут доставляться в неаполитанскую больницу "Кардарелли". Кроме того, было решено направить на Искью несколько крупных паромов для эвакуации людей, которые хотят покинуть остров.

Вечером 28 июля 1883 года на Искье произошло разрушительное землетрясение, в ходе которого в наибольшей степени пострадало местечко Казамиччола. Тогда жертвами стихийного бедствия на острове стали 2313 человек.