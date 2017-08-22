Трамп пообещал расширить полномочия американских военных в Афганистане

ВАШИНГТОН, 22 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что полномочия американских военных в Афганистане будут расширены для борьбы с террористами в этой стране.

"Мы расширим полномочия американских Вооруженных сил, чтобы наносить удары по террористам и криминальным сетям, которые сеют насилие и хаос по всему Афганистану", — заявил Трамп, выступая со специальным обращением на военной базе Форт-Майер в Виргинии.