Трамп: США потеряли много времени, перестраивая страны по своему усмотрению

ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. США потратили слишком много времени, денег и энергии, перестраивая другие страны согласно своему собственному представлению, заявил президент США Дональд Трамп.

"Я разделяю расстройства американцев из-за проводимой (США) внешней политики, которая потратила слишком много времени, энергии, денег и, самое важное, жизней, пытаясь перестроить страны согласно нашему собственному представлению вместо того, чтобы следовать нашим собственным интересам безопасности", — заявил Трамп, выступая со специальным обращением на военной базе Форт-Майер в Виргинии.

По его словам, именно поэтому он дал распоряжение пересмотреть политику, в частности, в Афганистане и в Южной Азии.