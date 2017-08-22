На площади в Барселоне мусульмане провели акцию протеста против терроризма

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Члены мусульманских общин Каталонии в понедельник вечером провели на площади Каталунья в Барселоне акцию протеста против терроризма и поддержки жертв недавних терактов, сообщает издание Pais.
Также представители мусульманских общин представили манифест, в котором выразили обеспокоенность позицией родившихся уже в Испании детей мигрантов. "То, что молодой человек, рожденный в Каталонии, выступает против своей страны или города, означает, что у нас есть проблема, которую мы должны решать, а не прятать", — заявили протестующие.
В руках демонстранты держали плакаты с надписями: "Мы тоже жертвы", "У терроризма нет религии" и другие.
Peaceful protests right now in #Barcelona #antiterrorism pic.twitter.com/olP8NmvhND— Soph (@devilfiddler) 21 августа 2017 г.
По информации правоохранителей, в группировку, которая стоит за терактами, входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе главный организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа.
Hundreds of people protest in #Barcelona against Wahhabist fascism and Spanish fascism. Video: @Acelmamelero pic.twitter.com/e2wtZvTKkX— Revolución Real Ya (@RRYrevolucion) 18 августа 2017 г.