В США судья вступил в перестрелку с преступником и убил его

ВАШИНГТОН, 22 авг — РИА Новости. Судье в американском штате Огайо пришлось в понедельник применить оружие в целях самозащиты и застрелить напавшего преступника, сообщает газета Washington Post.
Преступника уже опознали — это афроамериканец Натаниэль Ричмонд, у которого ранее были проблемы с законом. Несколько его дел рассматривал и Браззиз, однако пока неизвестно, что именно сподвигло мужчину на вооруженное нападение. Сейчас полиция допрашивает второго мужчину, с которым Ричмонд приехал к зданию суда.
В беседе с журналистами местный шериф Фред Абдалла рассказал, что судья Браззиз — заядлый охотник и спортсмен. При этом шериф признался, что несколько лет назад убедил его носить с собой оружие, из-за "большого количества психов в округе".