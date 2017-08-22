На острове Искья число жертв землетрясения выросло до двух человек

РИМ, 22 авг — РИА Новости, Сергей Старцев. Число жертв землетрясения, которое произошло в понедельник вечером на острове Искья в Тирренском море, достигло двух человек.

Один из представителей службы Гражданской обороны Италии сообщил новостному телеканалу SkyTg24 о второй жертве стихийного бедствия. Ранее неаполитанская газета Il Mattino сообщила, что в курортном местечке Казамиччола-Терме, где произошли наибольшие разрушения, погибла пожилая женщина.

Согласно последней информации местных властей, в настоящее время десять человек числятся пропавшими без вести, 25 человек ранены, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии (Ingv), землетрясение магнитудой 3,6 произошло в 20.58 (21.58 мск). Его эпицентр находился в непосредственной близости от западного побережья острова в море на глубине примерно 10 км. Наибольшие разрушения зафиксированы в курортных городках Казамиччола-Терме и Лакко-Амено на северном побережье острова.

Разрушительное землетрясение произошло на Искье 28 июля 1883 года, когда в наибольшей степени пострадало местечко Казамиччола. Тогда жертвами стихийного бедствия стали 2313 человек.