Король Иордании и глава Пентагона обсудили военное сотрудничество

ВАШИНГТОН, 22 авг — РИА Новости. Король Иордании Абдулла II и министр обороны США Джеймс Мэттис в понедельник обсудили вопросы сотрудничества двух стран в сфере безопасности и борьбу с группировкой "Исламское государство"*.

По информации пресс-службы Пентагона, встреча состоялась во время первого визита Мэттиса в Иорданию в качестве министра обороны.

"Министр Мэттис встретился…, чтобы выразить признательность США за усилия Иордании по борьбе с ИГ* и вновь подтвердить приверженность США долгосрочному сотрудничеству с Иорданией… Кроме того, министр выразил признательность Иордании за поддержку военного присутствия США и за наше прочное двустороннее сотрудничество в сфере безопасности", — говорится в сообщении.

Иордания входит в коалицию во главе с США по борьбе с группировкой ИГ*. В столице королевства Аммане действует один из главных командных американских пунктов этой операции.

После Иордании Мэттис 23 августа посетит Турцию, а днем позже прибудет в столицу Украины, где проведет переговоры с президентом и министром обороны республики и поприсутствует на военном параде по случаю Дня независимости.

*Террористическая организация, запрещенная в России.