Ирак рассказал, сколько времени нужно на освобождение Мосула от ИГ*

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Окончательное освобождение иракского Мосула от боевиков террористической группировки "Исламское государство"* займет менее двух месяцев, заявил посол Ирака в РФ Хайдар Хади.

"Сейчас, когда речь идет о небольших "гнездах", где еще остаются террористы, продвижение идет намного быстрее, при этом среди игиловцев царит упаднический дух, так что добить их будет куда проще. Я бы сказал, что на это уйдет меньше двух месяцев", — заявил Хади в интервью газете " Известия ".

По словам Хади, покидая Мосул, террористы фактически не оставили камня на камне в ряде районов, поэтому властям Ирака предстоит колоссальная работа по восстановлению города, требующая международной поддержки и больших средств.

"Что касается средств — для приведения Мосула в то состояние, в котором город был до прихода туда ИГИЛ*, потребуется 1 миллиард долларов. Так что для его возвращения к жизни необходимо много денег и много усилий, но у нас за плечами — поддержка международного сообщества, и я уверен, что мы справимся", — сказал он, отметив, что российские компании тоже проявили интерес к восстановлению Мосула.

Власти Ирака в начале июля официально объявили о победе над "Исламским государством"* в Мосуле, операция по освобождению которого продолжалась с октября 2016 года.

*Террористическая организация, запрещенная в России.