Ирак отверг проведение референдума в Курдистане

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Багдад отвергает референдум в Курдистане, с точки зрения ООН он незаконен, заявил посол Ирака в РФ Хайдар Хади.

Власти автономного Иракского Курдистана назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября. Шаг курдских властей раскритиковали Багдад, а также Тегеран и Вашингтон.

"Прежде всего хочу отметить, что референдум, проведение которого иракские курды наметили на 25 сентября, отвергается иракским правительством. Это противоречит нашей конституции", — заявил Хади в интервью газете "Известия".

"Да и с точки зрения ООН, которая никак не вовлечена в этот референдум, он незаконен", — добавил он.

Хади считает несвоевременным проведение референдума, так как он может "выйти боком и самому руководству Курдистана" на фоне экономического кризиса.

"Наше послание — давайте притормозим с референдумом и продолжим диалог до тех пор, пока мы не придем к пониманию по всем проблематичным вопросам. Потому что сейчас не время", — сказал дипломат.

Ранее глава Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил, что курды не намерены откладывать референдум о независимости 25 сентября, и такая возможность не рассматривается.