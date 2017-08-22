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В мире

Гости на своей земле: как живут индейцы в США

08:0022.08.2017
(обновлено: 08:57 22.08.2017)
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© AP Photo / Mark HolmФольклорный фестиваль индейцев Gathering of Nations в Альбукерке. Архивное фотоФольклорный фестиваль индейцев Gathering of Nations в Альбукерке. Архивное фото
© AP Photo / Mark Holm

На бронзовой доске внутри статуи Свободы выгравировано стихотворение, воспевающее создание Соединенных Штатов. Одна из его строчек гласит: "Дайте мне ваших бедных, ваших усталых". На заре этого государства здесь находили приют все, кому не было места у себя на родине. Но для первоначальных хозяев этой земли все было ровным счетом наоборот.

Более пяти миллионов индейцев в США — это около 1,6% населения — сталкиваются с целым спектром проблем: от дискриминации, нищеты и изнасилований до уничтожения традиций и языков.

© AP Photo / David GoldmanДан Нанамкин из племени коренных жителей Колвилла Нез Персе в Неселеме, штат Вашингтон
© AP Photo / David Goldman
Дан Нанамкин из племени коренных жителей Колвилла Нез Персе в Неселеме, штат Вашингтон

Каждый четвертый индеец в США — нищий. Большинство не имеет возможности получить постоянную работу — только 36% мужчин работают на полную ставку. В некоторых случаях ситуация еще плачевнее: в одном из племен, живущих в Южной Дакоте, доля безработных составляет 83%, а 76% работающих получают минимальное жалование и прозябают в нищете.

© AP Photo / Russell ContrerasФольклорный фестиваль индейцев Gathering of Nations в Альбукерке. 28 апреля 2017
© AP Photo / Russell Contreras
Фольклорный фестиваль индейцев Gathering of Nations в Альбукерке. 28 апреля 2017

Каждый четвертый индеец в США — нищий. Большинство не имеет возможности получить постоянную работу — только 36% мужчин работают на полную ставку. В некоторых случаях ситуация еще плачевнее: в одном из племен, живущих в Южной Дакоте доля безработных составляет 83%, а 76% работающих получают минимальное жалование и прозябают в нищете.

© AP Photo / Russell ContrerasТанцовщица во время вступления в Альбукерке, Нью-Мексико
© AP Photo / Russell Contreras
Танцовщица во время вступления в Альбукерке, Нью-Мексико

Индейских женщин насилуют в 3,5 раза чаще, чем других американок. И в 86% случаев преступления против них совершают представители других рас. В одном из интервью, опубликованных в газете The Washington Post, представительница коренных этносов рассказала о случае, когда к ней подошел мужчина и сказал: "Эх, 40 лет назад я мог бы сделать с тобой что угодно, и мне ничего за это не было бы".

© AP Photo / Alex SanzПамятник "Трансформация через прощение" в Чероки, Северная Каролина
© AP Photo / Alex Sanz
Памятник "Трансформация через прощение" в Чероки, Северная Каролина

Возможно, именно поэтому среди представителей коренного населения крайне высок процент самоубийств. В возрастной группе от 15 до 24 лет этот показатель в два с половиной раза превышает среднеамериканский. При этом 22% несовершеннолетних индейцев страдают от посттравматического синдрома. Для сравнения, такой же уровень наблюдается у ветеранов афганской и иракской кампаний. Ежегодно каждый десятый индеец старше 12 лет становится жертвой насилия.

В США есть неправительственные организации, которые борются за права коренного населения. Одной из активисток таких объединений довелось присутствовать на похоронах забитого до смерти двухлетнего ребенка индейцев. Еще она помогла отбиться десятилетней девочке, которую пытался изнасиловать пьяный мужчина.

© AP Photo / Elaine ThompsonДемонстрация в День коренных народов в Сиэтле. 12 октября 2015
© AP Photo / Elaine Thompson
Демонстрация в День коренных народов в Сиэтле. 12 октября 2015

Отдельная тема — дискриминация со стороны правоохранителей. Хотя индейцы составляют лишь один процент населения США, их доля среди убитых полицейскими граждан — два процента. Арестовывают их также гораздо чаще, чем обычных американцев. В Южной Дакоте коренные этносы составляют 9% населения, но их доля среди заключенных в три раза выше — 29%. На Аляске — 15% и 38% соответственно. Но самые показательные цифры на Гавайях: там коренные жители — это 10% населения штата и 39% обитателей тюрем. После появления движения Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение"), которое боролось против произвола полицейских в отношении афроамериканцев, коренные этносы попытались запустить аналог — Native Lives Matter, но власти просто проигнорировали их требования.

© AP Photo / Russell ContrerasФольклорный фестиваль индейцев Gathering of Nations в Альбукерке. 28 апреля 2017
© AP Photo / Russell Contreras
Фольклорный фестиваль индейцев Gathering of Nations в Альбукерке. 28 апреля 2017

Федеральное правительство не признает за некоторыми племенами статус коренных народов. И здесь также хуже всего ситуация на Гавайях. Отсутствие признания лишает гавайцев целого ряда привилегий и права на самоуправление. Но ущемление в политических правах проявляется не только в этом. У всех коренных народов США есть право голосовать, но, например, на Аляске это право остается номинальным — избирательные участки находятся настолько далеко, что представители местных племен не могут до них добраться. А никакой доставки избирательных урн на дом в данном случае не предусмотрено.

По данным ЮНЕСКО, 130 языков американских индейцев находится под угрозой исчезновения, причем в 74 случаях угроза считается критической.

© AP Photo / Kevin WolfВ Национальном музее американских индейцев Смитсониана
© AP Photo / Kevin Wolf
В Национальном музее американских индейцев Смитсониана

В скандальную историю, связанную с оскорблением коренного населения, попал даже Дональд Трамп. В США не принято называть представителей коренных этносов индейцами, но американского президента это не остановило. Когда сенатор Элизабет Уоррен заявила, что сама является представителем одного из коренных народов, американский лидер назвал ее "индианкой" и "Покахонтас". А затем добавил, что ее прозвищем на индейский манер могло бы стать Элизабет Только Говорю и Ничего Не Делаю. Сама Уоррен известна как человек, который активно пытается привлечь внимание к проблеме коренных этносов, однако многие обвиняют ее в спекуляциях на этой теме. Доказательства, которые привела Уоррен, чтобы подтвердить свою принадлежность племени Чероки, признаются не всеми. И хотя американский истеблишмент признает важность проблемы коренного населения, этот вопрос в основном используется как возможность заработать политические очки.

© AP Photo / David GoldmanЛагерь Oceti Sakowin, где люди собрались в знак протеста против нефтепровода Dakota Access
© AP Photo / David Goldman
Лагерь Oceti Sakowin, где люди собрались в знак протеста против нефтепровода Dakota Access

Единственным положительным моментом является то, что на протяжении последнего столетия доля индейского населения в США росла. Но как долго этот тренд продержится, неизвестно, поскольку большинство представителей племен не могут рассчитывать на качественную медицинскую помощь. С некоторыми болезнями ситуация и вовсе катастрофическая: так, например, заболеваемость туберкулезом среди индейцев в шесть раз выше, чем в среднем в США.

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