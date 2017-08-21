Катар не согласился, чтобы катарцев на хадж доставляли саудовские самолеты

ДУБАЙ, 21 авг — РИА Новости. Катар считает "нелогичным" требование Саудовской Аравии о доставке катарских паломников на хадж в Мекку исключительно самолетами саудовской авиакомпании Saudi Airways, говорится в сообщении главы информационного офиса МИД Катара Ахмеда бен Саида ар-Румейхи, опубликованном в понедельник на сайте катарского внешнеполитического ведомства.

На прошлой неделе король Саудовской Аравии Салман Абдель Азиз Аль Сауд распорядился в качестве жеста доброй воли принять за свой счет паломников из Катара, желающих совершить хадж к святым местам ислама, и прервать ради них воздушную и сухопутную блокаду Катара. Руководство саудовской авиакомпании Saudi Airways в понедельник заявило, что катарские власти до сих пор не дали разрешения на приземление в аэропорту Дохи ее самолетов, готовых для перевозки катарских паломников в Джидду по распоряжению саудовского монарха.

"Требование перевозить катарских паломников исключительно саудовскими авиалиниями беспрецедентно нелогично и вызывает удивление, а также противоречит ценностям милосердной исламской религии, которая призывает облегчить выполнение этой обязанности для всех мусульман", — отметил ар-Румейхи.

Он напомнил, что, как правило, паломники приезжают на хадж, используя национальные перевозчики своих стран.

Кроме того, представитель МИД Катара подверг сомнению инициативу саудовского короля принять катарских паломников за свой счет, заявив, что государство Катар и паломники "не нуждаются в помощи для покрытия расходов на хадж в виде жеста милосердия". Он призвал саудовские власти вместо этого "прекратить блокаду Катара без выдвижения всяких условий", чтобы существующая при министерстве вакууфов (по делам ислама) миссия по организации хаджа могла беспрепятственно выполнять свою работу, а пилигримы — свободно выбирать, самолетами какой авиакомпании добираться до места паломничества.

Паломники из разных стран уже начали прибывать в Саудовскую Аравию, чтобы принять участие в обрядах обязательного для каждого мусульманина хаджа, который в этом году пройдет с 30 августа по 4 сентября.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств.