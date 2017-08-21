При взрыве на севере Мали пострадали не менее девяти миротворцев ООН

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. По меньшей мере девять миротворцев ООН пострадали в результате взрыва заложенной на обочине дороги бомбы в Мали, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя миссии организации в стране Оливера Сальдаго.

По его словам, инцидент произошел в воскресенье на участке дороги между населенными пунктами Агуэльхок и Тесалит, где проезжал конвой миротворцев. Раненым сотрудникам миссии оказывается необходимая медицинская помощь.

Миротворцы миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) находятся в стране по решению СБ ООН. Численность миссии предусмотрена в пределах 11,2 тысячи военнослужащих, включая резервистов, способных быстро развернуться в стране, и 1,44 тысячи полицейских. Кроме этого, с санкции СБ ООН в Мали находится 4-тысячный контингент французских войск.