США призывают к единству мирового сообщества в вопросе запрета химоружия

ВАШИНГТОН, 21 авг – РИА Новости. США призывают международное сообщество к единству в вопросе запрещения использования химического оружия и привлечения к ответственности тех, кто это делает.
"Как ясно дал понять президент, Соединенные Штаты будут прикладывать свою часть (усилий), чтобы предотвратить использование или распространение этого оружия. Наряду со многими другими странами, которые уже подписали Конвенцию по химическому оружию, мы обязуемся работать вместе, чтобы создать мир без химического оружия", — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.
В заявлении отмечается, что оно опубликовано в четвертую годовщину химической атаки в сирийской Восточной Гуте в пригороде Дамаска, ответственность за которую США возлагают на власти Сирии. По данным Белого дома, в 2013 году в результате этих событий погибли "более 1400 человек".
"Сегодня подходящее напоминание о важности этих обязательств (по нераспространению химоружия – ред.). Мы подтверждаем наш призыв ко всем странам объединиться и не оставлять сомнений в том, что применение химического оружия не останется безнаказанным", — заявляют в Белом доме.
Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны.