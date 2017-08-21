США призывают к единству мирового сообщества в вопросе запрета химоружия

ВАШИНГТОН, 21 авг – РИА Новости. США призывают международное сообщество к единству в вопросе запрещения использования химического оружия и привлечения к ответственности тех, кто это делает.

"Как ясно дал понять президент, Соединенные Штаты будут прикладывать свою часть (усилий), чтобы предотвратить использование или распространение этого оружия. Наряду со многими другими странами, которые уже подписали Конвенцию по химическому оружию, мы обязуемся работать вместе, чтобы создать мир без химического оружия", — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

В заявлении отмечается, что оно опубликовано в четвертую годовщину химической атаки в сирийской Восточной Гуте в пригороде Дамаска, ответственность за которую США возлагают на власти Сирии. По данным Белого дома, в 2013 году в результате этих событий погибли "более 1400 человек".

Кроме того, в заявлении упоминаются события 4 апреля 2017 года в городе Хан-Шейхун, где, как убеждены США власти Сирии также провели химическую атаку. В ответ на эти события США нанесли удар крылатыми ракетами по аэродрому ВВС Сирии. Официальный Дамаск отрицал свою причастность к какой-либо химатаке, а также ставил под сомнение сам ее факт.

"Сегодня подходящее напоминание о важности этих обязательств (по нераспространению химоружия – ред.). Мы подтверждаем наш призыв ко всем странам объединиться и не оставлять сомнений в том, что применение химического оружия не останется безнаказанным", — заявляют в Белом доме.

После крупнейшей газовой атаки в августе 2013 года в пригороде Дамаска Восточной Гуте, когда погибли, по разным данным, от нескольких сотен до полутора тысяч человек, Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия. Это стало результатом договоренности России и США об уничтожении химоружия в стране под контролем ОЗХО и остановило военное вмешательство США в Сирию. Президент Сирии Башар Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа.

Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны.