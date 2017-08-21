Украинские силовики открыли огонь по пригороду Донецка, горят шесть домов

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2017 (148)

ДОНЕЦК, 21 авг — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по поселку Спартак в пригороде Донецка, горят шесть домов, заявили в понедельник в оперативном командовании ДНР.

"С 22 часов подразделения 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ ведут обстрел поселка Спартак. При этом применяются минометы калибром 120 и 82 мм, автоматические и противотанковые гранатометы, зенитные установки и вооружение БМП", — сказал журналистам представитель оперативного командования.

По его словам, силовики также применили осветительные мины, которые действуют по принципу зажигательным боеприпасов.

"В результате обстрела пламя охватило шесть домов по улице Чапаева. В данный момент пожарные расчеты МЧС ДНР приступили к тушению пожара, несмотря на продолжающийся обстрел с позиций ВСУ", — добавили в командовании.