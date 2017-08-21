В США предположили, что инцидент с эсминцем мог произойти из-за саботажа

ВАШИНГТОН, 21 авг — РИА Новости. ВМС США изучат версию о саботаже и кибервмешательстве как причинах столкновения эсминца "Джон Маккейн" с торговым судном в Малаккском проливе, сообщил командующий военно-морскими операциями США адмирал Джон Ричардсон.

"Признаков возможного кибервмешательства или саботажа на настоящий момент нет… Но будем рассматривать все возможности", — написал Ричардсон в Twitter.

Кроме того, как передает агентство Рейтер, Ричардсон заявил в понедельник, что нет признаков того, что столкновение эсминца и судна было умышленным.

Американский эсминец "Джон Маккейн", который направлялся в порт Сингапура, 21 августа ранним утром по японскому времени столкнулся с торговым судном Alnic MC в районе Малаккского пролива. В результате столкновения пропали десять и получили ранения пять моряков.

Поврежденный эсминец прибыл на сингапурскую базу "Чанги". Командование ВМС США подтвердило, что в результате инцидента пять моряков получили ранения и десять пропали без вести.

В поисково-спасательной операции принимают участие военный флот и береговая охрана Сингапура, а также вертолеты и конвертопланы, базирующиеся на десантном корабле ВМС США "Америка".

Инцидент стал четвертым подобным случаем с военными кораблями США в 2017 году.

"Джон Маккейн", спущенный на воду в 1992 году, является эсминцем класса "Арли Берк", которые производятся с 1988 года. Экипаж корабля водоизмещением 6630 тонн составляет 337 человек. На вооружении корабля стоят две пусковые установки системы Aegis, артиллерийское, противокорабельное и другое вооружение.