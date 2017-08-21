Тиллерсон обсудил с главой МИД Афганистана стратегию США в этой стране

ВАШИНГТОН, 21 авг — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудил с главой МИД Афганистана Салахуддином Раббани новую стратегию США в этой стране, говорится в заявлении официального представителя госдепа Хезер Науэрт, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп в понедельник вечером выступит с обращением к американским военнослужащим и народу по поводу ситуации в Афганистане и в Южной Азии. Телеканал CBS со ссылкой на собственные источники сообщил, что Трамп в понедельник объявит об отправке в Афганистан дополнительно четырех тысяч американских военнослужащих.

В госдепе сообщили, что перед предстоящим выступлением Трампа по ситуации в Южной Азии Тиллерсон провел телефонные разговоры с премьер-министром Пакистана Шахидом Хаканом Аббаси, главой МИД Индии Сушмой Сварадж и главой МИД Афганистана.

"Темой бесед было то, как США хотели бы работать с каждой страной для того, чтобы стабилизировать Южную Азию с помощью новой, интегрированной региональной стратегии", — отметила Науэрт.

В конце прошлой недели Трамп провел совещание по Афганистану.

США в 2001 году начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вели борьбу с боевиками движения "Талибан" и группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ). В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".