"Великое солнечное затмение" в США обвалило сайт НАСА

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. За "Великим солнечным затмением" наблюдали жители США на территории 14 штатов.

Полоса полного затмения протянулась по континентальной части Соединенных Штатов между западным и восточным побережьем страны, от штата Орегон до Южной Каролины. Тень луны накрыла территории площадью примерно 113 на 4,8 тысяч километров. В последний раз явление подобного масштаба регистрировалось 99 лет назад.

В основном полное затмение наблюдалось в малонаселенных районах. Из крупных городов в абсолютную темноту погрузился лишь Нэшвилл в штате Теннесси, где солнце исчезло на 1 минуту 58 секунд.

В континентальной части США затмение первыми встретили жители Орегона в 9.04 утра по местному времени (19.04 мск). В ряде районов США солнце полностью скрывалось на промежуток от 1 минуты 8 секунд до 2 минут 40 секунд, где-то затмение было лишь частичным: так, в Вашингтоне была видна пятая часть светила.

Желающих взглянуть на небо американцев ученые предупредили, что наблюдение за затмением невооруженным глазом может привести к поражению зрения или даже слепоте. Наблюдателям рекомендовали воспользоваться защитными средствами, чтобы не нанести ущерб своему здоровью. Впрочем, там, где солнце полностью скрылось за луной, на него все же можно было посмотреть без темных очков и прочих защитных приспособлений.

Как сообщили в Белом доме, за редким природным явлением решил понаблюдать с балкона президент страны Дональд Трамп с супругой Меланией.

Картограф Майкл Зейлер рассказал РИА Новости, что, по его оценке, до 7,5 миллиона американцев решили посетить районы полного солнечного затмения. Еще 12 миллионам жителей США, которые населяют эти районы, никуда уезжать не пришлось. Во многих населенных пунктах на пути затмения были организованы специальные мероприятия для желающих понаблюдать за редким природным явлением. Однако свободных мест в отелях, мотелях, кемпингах и общежитиях к моменту начала затмения в этих регионах уже практически не осталось.

Число желающих увидеть солнечное затмение, не выходя из дома, оказалось настолько велико, что сайт NASA TV, на котором космическое агентство вело прямую трансляцию событий, незадолго до начала затмения обрушился.

Затмение — важное событие не только для простых американцев, но и для ученых. Благодаря ему специалисты NASA рассчитывают раскрыть некоторые загадки солнечной короны, которая видна из-за диска Луны. Самолеты NASA, оснащенные телескопами и прочим оборудованием, следуют за затмением от западного до восточного побережья США.

Однако не для всех уникальное природное явление — повод для радости. Специалисты бюро по трудоустройству Challenger, Gray & Christmas подсчитали, что из-за затмения американские компании потеряют около 700 миллионов долларов.