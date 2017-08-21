Глава МИД Венесуэлы обвинил правительство Колумбии в поддержке коррупции

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса заявил, что правительство Колумбии покровительствует коррупции и преступности, после того, как колумбийский президент Хуан Мануэль Сантос предоставил защиту бывшему генпрокурору Венесуэлы Луисе Ортеге Диас.

"Циничным решением в отношении бывшего генпрокурора, скрывающейся от правосудия, правительство Хуана Мануэля Сантоса защищает коррупцию и преступность в Венесуэле", — написал Арреаса в Twitter.

Он добавил, что "Богота превратилась в центр сговора против демократии и мира в Венесуэле".

На прошлой неделе новый генпрокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб запросил ордер на арест супруга своей предшественницы Ортеги Диас, депутата Хермана Феррера. Позже глава Верховного суда Майкл Морено постановил задержать его по подозрению в вымогательстве. В субботу Ортега Диас и ее супруг прибыли в Колумбию. Хуан Мануэль Сантос заявил, что Ортега Диас находится под охраной властей этой страны.

Генпрокурор Луиса Ортега Диас была уволена на первой сессии национального учредительного собрания, это решение было позднее подтверждено Верховным судом страны. Сама Ортега Диас отказалась признать увольнение.

В конце июля в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события подхлестнули продолжающиеся в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.