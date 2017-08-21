В Чили отказались добывать железную руду ради спасения пингвинов

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Правительство Чили отказалось от проекта стоимостью 2,5 миллиарда долларов по добыче железной и медной руды, чтобы защитить тысячи редких пингвинов, проживающих на территории, где планировалась реализация проекта, передает агентство Франс Пресс.

По данным агентства, ранее местная компания Andes Iron разработала план по добыче миллионов тонн металлов из рудника и строительству нового порта в северном регионе Кокимбо. Проект вызвал критику природоохранных организаций, а комитет министров отверг предложение, поскольку "компания не представила необходимые гарантии" для окружающей среды.

"Меры компенсации были недостаточными и не могли гарантировать защиту редких видов", — цитирует агентство министра охраны окружающей среды Чили Марсело Мену. По его словам, правительство поддерживает необходимые для страны проекты, однако компании должны предложить решения по компенсации ущерба, который они наносят.

Отмечается, что в регионе Кокимбо находится Национальный заповедник пингвинов Гумбольдта, где обитают многие виды диких животных.