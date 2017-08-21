В Венесуэле назвали оскорблением нации охрану экс-прокурора Колумбией

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб назвал оскорблением предоставление Колумбией охраны его предшественнице Луисе Ортеге Диас.

"Как действующий генеральный прокурор республики, оцениваю как оскорбление для нации, это враждебные действия со стороны (президента Колумбии — ред.) Хуана Мануэля Сантоса", — заявил Сааб в Twitter.

3)Como Fiscal General de la República en funciones, califico cm una afrenta a gentilicio nac, esta ofensiva acción hecha por @JuanManSantos pic.twitter.com/4QxoloPFAQ — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) 21 августа 2017 г.

​Он добавил, что поддержка бывшего генпрокурора Сантосом "подтверждает, что Колумбия является эпицентром международного заговора против Венесуэлы".

На прошлой неделе новый генпрокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб запросил ордер на арест супруга своей предшественницы Ортеги Диас, депутата Хермана Феррера. Позже глава верховного суда Майкл Морено постановил задержать его по подозрению в вымогательстве. В субботу Ортега Диас и ее супруг прибыли в Колумбию. Колумбийский президент Хуан Мануэль Сантос заявил, что Ортега Диас находится под охраной властей этой страны.

Генпрокурор Луиса Ортега Диас была уволена на первой сессии национального учредительного собрания, это решение было позднее подтверждено верховным судом страны. Сама Ортега Диас отказалась признать увольнение.

В конце июля в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события подхлестнули продолжающиеся в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.