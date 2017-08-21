В окруженном иракскими войсками Талль-Афаре остаются до двух тысяч боевиков

КАИР, 21 авг — РИА Новости. Численность боевиков "Исламского государства"* (запрещенная в РФ террористическая организация) в городе Талль-Афар, к подступам которого с боями продвигаются иракские военные, не превышает двух тысяч, половина из них – иностранцы, заявил один из командующих народным ополчением страны (Хашд Шааби) Хади аль-Амири телеканалу "Ас-Сумария".

"Данные о количестве игиловцев* в Талль-Афаре разнятся – от 1600 до 2000 террористов. Половина из них — иностранцы", — сказал Хади аль-Амири, являющийся главой самого крупного боевого подразделения в ополчении.

Ранее иракские военные и шиитские ополченцы освободили ряд деревень поблизости от Талль-Афара, а также стратегически важный район Аль-Мухлябия.

Операция в Талль-Афаре началась в воскресенье по приказу главы правительства страны Хайдера аль-Абади. Как ожидают в ополчении, во вторник утром начнется штурм центра города.

Талль-Афар является последним крупным оплотом ИГ* на границе Ирака с Сирией к западу от ранее освобожденного Мосула.