Сотни вашингтонцев покинули офисы, чтобы увидеть пик солнечного затмения

ВАШИНГТОН, 21 авг — РИА Новости. Сотни вашингтонцев покинули в понедельник свои офисы в центре города, чтобы увидеть пик солнечного затмения.

В американской столице луна закрыла 80% солнечного диска. Это произошло в 14.42 по местному времени (21.42 мск). К этому моменту многие прекратили на время работу и вышли на улицу.

В частности, народ буквально заполнил площадь Фаррагут в деловом квартале города, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Люди смотрели на затмение через специальные очки, которыми делились друг с другом. Также они фотографировали затмение, поднося свои телефоны к этим очкам.

Пик затмения собравшиеся встретили торжествующими возгласами. "Это замечательно, это прекрасно", — восклицали они.

Десятки людей наблюдали за затмением прямо из офисов, подойдя к большим окнам.

В то же время, всего в нескольких километрах, на Национальной аллее Вашингтона собравшиеся там тысячи людей испытали разочарование. Ровно в момент пика затмения солнце оказалось скрыто за облаком, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.