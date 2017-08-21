Ливанская армия нашла склад с оружием на покинутой боевиками ИГ* территории

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Ливанская армия обнаружила склад оружия в районе, покинутом боевиками террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), передает агентство Рейтер.

На складе были найдены зенитные орудия, минометы, пулеметы крупного и среднего калибра, штурмовые винтовки, противопехотные мины, самодельные взрывные устройства и боеприпасы.

Командование ливанской армии в минувшую субботу объявило о начале военной операции против ИГ* на границе с Сирией. Перед военными поставлена задача освободить от террористов 120 квадратных километров территории. За первые три дня боевых действий армия вернула под свой контроль 80 квадратных километров, уничтожив несколько десятков огневых позиций ИГ и ликвидировав более 30 боевиков. Со стороны ливанской армии погибли трое военнослужащих.

*Террористическая группировка, запрещенная в России