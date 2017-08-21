В дипломатическом районе Кабула прогремел взрыв

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Ракета приземлилась в дипломатическом районе столицы Афганистана, слышался громкий взрыв, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.

"Ракета приземлилась на футбольном поле в Вазир-Акбар-Хане (Wazir Akbar Khan)", — приводит агентство слова представителя полиции.

Также агентство сообщает, что в дипломатическом районе "слышался громкий взрыв".

На данный момент полиция не сообщает о жертвах.

В конце мая мощный взрыв прогремел в Кабуле недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Многие сооружения были повреждены, в том числе здания посольств Франции и Германии. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что в результате теракта погибли более 150 человек. Террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) взяла ответственность за взрыв в афганской столице.