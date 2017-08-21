ВАРШАВА, 21 авг — РИА Новости. Центральный вокзал Варшавы возобновил работу после эвакуации, сообщили РИА Новости в полиции.

Около 20.00 мск из здания вокзала вывели людей, он был оцеплен полицией. По словам полицейских, причиной стало обнаружение подозрительного пакета. Также в районе вокзала было перекрыто движение и не ходил общественный транспорт.

"Была проведена проверка, которая не обнаружила взрывчатых и других опасных веществ", — сказал представитель полиции.