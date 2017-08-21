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В мире

Частичное солнечное затмение началось в Вашингтоне

21:3721.08.2017
(обновлено: 22:10 21.08.2017)
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© REUTERS / Mike BlakeНачало солнечного затмения в США. 21 августа 2017Начало солнечного затмения в США. 21 августа 2017
© REUTERS / Mike Blake

ВАШИНГТОН, 21 авг — РИА Новости. Частичное солнечное затмение началось в Вашингтоне.

Солнечное затмение, наблюдаемое в заливе Депо, штат Орегон в США. 21 августа 2017
© REUTERS / Mike Blake
Жители Орегона увидели полное солнечное затмение

В американской столице пик затмения придется на 14.42 по местному времени (21.42 мск), когда Луна закроет собой 80% солнечного диска. В целом же затмение будет продолжаться до 16.01 (23.01 мск).

Утром были сомнения

С утра легко можно было представить, что жители Вашингтона затмения не увидят. Небо было затянуто облаками, а прогноз обещал достаточно высокую вероятность дождя. Однако довольно скоро распогодилось. Сейчас, выражаясь языком синоптиков, в американской столице "облачно с прояснениями".

Над центром НАСА облака

По свидетельству корреспондента РИА Новости, находящегося в одной из крупнейших лабораторий НАСА — Центре космических полетов Годдарда в штате Мэриленд неподалеку от Вашингтона, туда пришли сотни людей. Но там, в основном, облачно, солнце появлялось лишь время от времени, так что собравшиеся воодушевлённо встречали каждый его "выход". В какой-то момент представитель НАСА объявил, что специальные очки для наблюдения за затмением закончились, и опоздавшие приуныли. Однако уже через 10 минут дополнительная партия очков нашлась на складе, так что хватило всем.

Солнечное затмение над заливом Депо Бэй, США. 21 августа 2017
© REUTERS / Mike Blake
В США началось "великое солнечное затмение"
Сотрудники НАСА отвечали на вопросы собравшихся о том, как правильно смотреть на затмение и чего от него ожидать. Внутри центра шла трансляция телеканала НАСА, на которой показывали продвижение затмения по американской территории с запада на восток, а снаружи, на большом лугу среди ракет-экспонатов, зрители могли расположиться прямо на траве и съесть принесенный с собой ланч в ожидании затмения.

Многие сотрудники и сами с удовольствием присоединяются к зрителям.

"Мы не знаем, сколько народу сегодня, но в предыдущие дни у нас постоянно заканчивались очки", — сказала РИА Новости ученый-планетолог Джен Стерн.

"Для меня это первое затмение, которое я увижу, даже частичное. Бывает, что люди, увидев полное затмение, влюбляются в затмения и начинают "охотиться" на них", — добавила она, выразив надежду на то, что для многих детей, которые пришли посмотреть затмение с родителями и школьными группами, это событие станет поводом больше заинтересоваться наукой.

Афроамериканец Тадеус Хантер пришел в Центр Годдарда с дочкой-первоклассницей. Он просит людей сфотографировать его, пока он поднимает дочку, чтобы она могла просунуть голову в картонную фигуру космонавта, установленную в выставочном зале.

"Это первое затмение для меня и дочери. Я живу неподалеку, но не знал, что здесь есть такой замечательный центр. Мы все с нетерпением ждем затмения", — говорит Хантер.

Заодно с Трампом

Солнечное затмение. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Ещенко
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Эксперты: затмение может влиять на психику, но не несет вреда организму
В центре Вашингтона народ рассредоточился по всей Национальной аллее — самой большой открытой площадкой в городе, тут наилучший вид на солнце.

Некоторые удобно расположились на принесённых из дома раскладных стульях или покрывалах по периметру аллеи. При 32-градусной жаре немногие выдерживают стоять на солнце, предпочитая укрываться под тенью деревьев и лишь иногда выглядывая, чтобы посмотреть за развитием солнечного затмения.

Сотни людей собрались и у музея авиации и космонавтики. С утра там раздавали бесплатные защитные очки, за которыми сразу же выстроились огромные очереди. На улице многие использовали даже двойную защиту — специальные плюс солнцезащитные очки. Вероятно, так повлиял на людей страх ослепнуть при созерцании небесного светила.

Десятки человек собрались и напротив Белого дома, с балкона которого президент США Дональд Трамп намерен наблюдать за природным явлением. К резиденции президента людей, скорее всего, привело желание посмотреть за тем, как Трамп смотрит на затмение, ведь вид у "подножья" балкона на солнце открывается не самый лучший.

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© Ruptly
LIVE: Полное солнечное затмение в США
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