Эр-Рияд ожидает позитивного доклада ООН по положению детей в Йемене

ООН, 21 авг — РИА Новости. Саудовская Аравия ожидает позитивного результата работы над докладом ООН о положении детей в вооруженных конфликтах, сообщил постоянный представитель страны при ООН Абдалла аль-Муаллими.

На прошлой неделе журнал Foreign Policy со ссылкой на источники сообщил, что спецпредставитель ООН по положению детей в вооруженных конфликтах рекомендует включить возглавляемую Саудовской Аравией коалицию в список тех, кто несет ответственность за гибель детей.

Аль-Муаллими в понедельник отказался комментировать доклад до его официальной публикации. "У нас был полный и открытый обмен информацией, и мы надеемся, что из этого выйдет позитивное заключение", — сказал он журналистам.

Саудовская Аравия уже не первый год оспаривает достоверность информации ООН по Йемену. В прошлогоднем докладе ООН о детях в вооруженных конфликтах коалиция во главе с Саудовской Аравией была внесена в "черный список" сторон, "совершающих акты убийства детей или нанесения им увечий", и признана ответственной за гибель в 2015 году 510 детей и ранение 667. Позже ООН временно исключила коалицию из данного списка.

При этом представители королевства отчитались в ООН об оказываемой Йемену материальной поддержке. По словам представителя гуманитарного центра короля Саудовской Аравии Абдуллы аль-Раби, который выступил на неформальных консультациях членов Совета Безопасности ООН в понедельник по гуманитарной ситуации в Йемене, за последние два года Саудовская Аравия потратила 8,27 миллиарда долларов на помощь Йемену, в том числе — на поддержку развития, центрального банка и беженцев в стране. Он сообщил, что на данный момент было реализовано 153 проекта по оказанию гуманитарной помощи, из них более 53 проектов по поддержке детей и реабилитации детей, которых вооруженные группы привлекали к боевым действиям.

Именно из-за положения детей в Йемене при возглавляемой Эр-Риядом операции коалиции, которая с воздуха поддерживает силы, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади, Саудовскую Аравию критикуют ООН и правозащитные организации. В последнем докладе ООН, который пока не был официально распространен, отмечается, что авиаудары саудовской коалиции в Йемене являются серьезным нарушением прав детей. Сообщается, что жертвами действий коалиции в прошлом году стали по меньшей мере 349 детей, еще 333 были ранены. Окончательное решение будет принимать генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.