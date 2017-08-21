Глава полиции подтвердил смерть имама, организовавшего теракты в Каталонии

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Глава каталонской полиции Хосеп Луис Траперо подтвердил смерть имама города Риполь Абдельбаки эс-Сати, организовавшего теракты в Барселоне и Камбрильсе.

"Подтверждаю, что имам мертв", — заявил Траперо. По его словам, останки Абдельбаки эс-Сати были обнаружены в убежище террористов в городе Альканаре. Он также не исключил возможность того, что там могут быть найдены новые останки.

Ранее сообщалось о наличии веских доказательств того факта, что имам, являющийся организатором теракта в Барселоне, был среди погибших при взрыве в Альканаре.

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ). Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.

По информации правоохранителей, в группировку, которая стоит за терактами, входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое или трое погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа.