Около 40 тысяч человек бежали из Талль-Афара после начала военной операции

ООН, 21 авг — РИА Новости. Около 40 тысяч мирных жителей покинули иракский Талль-Афар после начала военной операции по освобождению города от боевиков ИГ (запрещено в РФ), сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в понедельник. По его словам, сокращения потока беженцев в ближайшие дни в ООН не ожидают.

"До 40 тысяч человек уже покинули окрестности. ООН и ее партнеры не знают, сколько людей остаются в районе, где идут бои. Но мы готовимся к тому, что в ближайшие дни и недели еще тысячи человек будут вынуждены бежать", — сказал Дюжаррик на брифинге.

По информации от гуманитарного координатора ООН по Ираку Лиз Гранде, в Талль-Афаре заканчивается продовольствие и вода.

Операция в Талль-Афаре началась в воскресенье по приказу главы правительства страны Хайдера аль-Абади. Иракская армия освободила аэропорт Талль-Афара в ноябре, тем самым обеспечив контроль над территорией к югу от города.