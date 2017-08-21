Жители Орегона увидели полное солнечное затмение

ВАШИНГТОН, 21 авг – РИА Новости. Полное солнечное затмение увидели жители и гости Орегона на западном побережье США, трансляцию редкого явления ведет НАСА и местные СМИ.

Орегон первым встретил затмение и первым погрузился в полную тьму. Сотни людей в тумане собрались на тихоокеанском побережье, чтобы увидеть редкое природное явление своими глазами. В столице штата городе Сейлем "Великое солнечное затмение" встретили в 9.15 по местному времени (19.15 мск). Затем во тьму погрузился небольшой городок Мадрас, куда при населении около семи тысяч человек приехали более 100 тысяч гостей для наблюдения за астрономическим явлением.

Как отмечают ученые НАСА, благодаря затмению они надеются найти ответы на многие загадки солнечной короны, которая будет видна во время затмения.

© AP Photo / Don Ryan Парень в защитных очках смотрит небо, чтобы увидеть начало солнечного затмения из Салема, штат Орегон. 21 августа 2017 © AP Photo / Don Ryan Парень в защитных очках смотрит небо, чтобы увидеть начало солнечного затмения из Салема, штат Орегон. 21 августа 2017

Собирать данные об атмосфере Солнца в это время будут самолеты-разведчики НАСА. Два самолета, оснащенные специальным оборудованием и телескопами, следуют за полным затмением от западного до восточного побережья США.

Полное солнечное затмение 21 августа смогут увидеть жители 14 штатов США, впервые за 99 лет это природное явление охватит континентальную часть страны от западного до восточного побережья, за что его и окрестили "Великим солнечным затмением". Полоса затмение соединит восточное и западное побережья страны на территории площадью примерно 113 километров на 4,8 тысячи километров.

Полное затмение можно будет наблюдать на территории от штата Орегон до штата Южная Каролина. В остальных районах страны затмение будет частичным. В тех районах, где солнце скроется полностью, это будет продолжаться от 1 минуты 8 секунд до 2 минут 40 секунд. В Вашингтоне на пике затмения, который ожидается в 14.43 (21.43 мск), будет видна примерно лишь пятая часть солнца.