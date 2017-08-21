Международный скандал: Греция преподала Эстонии урок истории

ТАЛЛИН, 21 авг — РИА Новости, Алексей Тоом. Отказ Греции принять точку зрения властей Эстонии на коммунизм и события истории прошлого века заставил Таллин внести коррективы в официальные тексты, сообщает Sputnik.

Международный скандал вынудил аппарат председательства прибалтийской республики в ЕС изменить на своем официальном сайте сообщение о предстоящей 23 августа конференции, посвященной памяти жертв тоталитарных и авторитарных режимов.

После того, как представитель Греции министр Ставрос Контонис отказался участвовать в этом мероприятии, в Таллине решили откорректировать формулировки, не меняя при этом суть эстонской интерпретации истории.

Как отмечает Sputnik, новый текст о конференции, размещенный на сайте председательства Эстонии, отличается от первого варианта, но по-прежнему искажает содержание резолюции, утвержденной Европейским парламентом 2 апреля 2009 года.

Суть конфликта

Документ, принятый Европарламентом, призывает объявить 23 августа днем поминовения "жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов". Хотя в нем говорится о преступлениях, в прошлом совершенных некоторыми коммунистическими режимами Европы, окончательная формулировка не содержит слова "коммунизм".

Как подчеркивает Sputnik, коммунистические партии достаточно сильны в ряде европейских стран, и их активисты не считают правильным осуждение этой идеологии как таковой и уравнивание ее со "сталинизмом" и тем более с нацизмом: у Европарламента хватило толерантности и дипломатичности учесть это, а у Эстонии — нет.

В первоначальной версии подготовленного Таллином текста говорилось: "Конференция памяти жертв коммунизма и нацизма: наследие Европы XXI века — преступления, совершенные коммунистическими режимами".

Двоеточие в названии темы конференции дает основания полагать, что авторы считают нацизм одной из разновидностей коммунизма. При этом за скобками формулировки остаются испанский франкизм и итальянский фашизм, отмечает информагентство.

Греция выразила официальный протест и обвинила Эстонию в попытке возродить климат холодной войны и попрании ценностей ЕС.

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